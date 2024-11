CME: Mercado mantém aposta em corte de juro pelo Fed em dezembro, mas reduz chance a 59,6%

As chances de o Federal Reserve (Fed) cortar os juros em 25 pontos-base em dezembro caíram levemente após divulgação da ata da última reunião de política monetária do BC americano, mostra a plataforma do CME Group. Às 16h45, a ferramenta apontava 59,6% de probabilidade de corte de 25 pb em dezembro, comparado com 59,9% antes da divulgação da ata. Como consequência, a possibilidade da taxa permanecer inalterada foi de 40,1% para 40,4%

Para janeiro de 2025, o cenário mais provável segue o de uma redução de 25 pontos-base (50,5%) nos juros, enquanto a probabilidade manutenção de taxa é estimada em 31,7%.