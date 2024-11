Ata: quase todos dirigentes do Fed julgam equilibrados riscos a metas de emprego e preços

Quase todos os dirigentes do Federal Reserve (Fed) julgaram "equilibrados" os riscos entre o cumprimento dos objetivos de inflação e mercado de trabalho, de acordo com a ata referente ao mais recente encontro de política monetária do banco central americano, divulgada nesta terça-feira, 26.

Segundo o documento, alguns participantes da reunião acreditam que os riscos negativos à economia e ao emprego diminuíram, enquanto os de preços tiveram pouca mudança. "Os participantes geralmente consideraram as leituras recentes como consistentes com a manutenção da solidez das condições do mercado de trabalho, embora as greves trabalhistas e os furacões devastadores tenham sido fontes importantes de flutuações temporárias nos dados de emprego", explica.

Alguns membros disseram ver sinais de que a deterioração recente do setor imobiliário comercial está perdendo força.

Neste cenário, os dirigentes estão preparados para ajustar a política monetária se riscos emergirem. Segundo eles, dados futuros serão levados em conta da definição dos próximos passos.

Na análise sobre a situação econômica internacional, a equipe técnica do Fed chamou atenção para a queda do núcleo de inflação em economias emergentes e na China. "Em contraste, em alguns países da América Latina, nomeadamente no Brasil, a inflação aumentou, em parte devido a novas pressões sobre os preços dos alimentos", destaca a nota.