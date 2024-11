Criptomoedas: bitcoin recua em correção aos ganhos recentes e se afasta de marca de US$ 100 mil

O bitcoin continuou a operar em baixa nesta terça-feira, 26, em correção aos ganhos recentes - principalmente após a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos - e se afastou ainda mais da marca simbólica dos US$ 100 mil. Apesar do cenário negativo, analistas seguem considerando como positiva a perspectiva para a criptomoeda.

Pouco antes das 17h (de Brasília), o bitcoin caía 3,25%, a US$ 91.769,43, enquanto o ether recuava 5,42%, a US$ 3.284,33, de acordo com a Binance.

A analista parceira da Ripio Paula Reis menciona que o movimento de queda nos preços do bitcoin é uma correção "saudável e técnica" e que muitas vezes ocorre pelo interesse dos próprios players em comprar e continuar comprando a criptomoeda por um valor mais barato. Ela projeta que a moeda pode cair até US$ 86 mil, por conta de correções, mas que faz parte do movimento de alta. "Essa é uma oportunidade para comprar bitcoin nos patamares de US$ 91 mil e US$ 86 mil. Considerando o cenário do mercado, renovo minha análise de que o bitcoin vai chegar em US$ 120 mil neste ciclo de alta", afirma.

O Standard Chartered também menciona que o bitcoin pode aumentar as perdas no curto prazo, mas tem uma projeção ainda mais otimista de que a moeda digital pode ser negociada a US$ 125 mil.

Para a Capital Markets, no entanto, o bitcoin "certamente perdeu seu marco principal em seu primeiro rali" e descarta a possibilidade de atingir a marca simbólica de US$ 100 mil ainda este ano. Por outro lado, no longo prazo, a empresa acredita que "o momento ainda está 'muito do lado' do bitcoin".

*Com informações da Dow Jones Newswires