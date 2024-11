Mauá anuncia atrações e inaugurações para mês de aniversário

A Prefeitura de Mauá anunciou nesta terça-feira (26) o calendário de ações, inaugurações e festejos para celebrar o Natal e o aniversário da cidade. No próximo dia 8 de dezembro, o município completará 70 anos. Entre as principais atrações, estão a dupla sertaneja Israel e Rodolffo, que agita o Paço com seus sucessos, a Vila Natalina, que retorna por mais um ano ao Parque da Juventude, e o ônibus Natalino, que passou a percorrer as vias municipais hoje. Além disso, Mauá terá edições especiais do Escola Aberta e do Domingou no Paço.

A programação começa ainda este mês, com a realização da 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente, que será realizada no dia 30, na Escola Estadual Professora Therezinha Sartori, das 8h às 17h. A Secretaria de Meio Ambiente organiza o evento, com o tema Emergência Climática: O Desafio da Transformação Ecológica. A proposta é abrir um espaço de escuta e formulação de ideias que possam se alinhar às necessidades locais e integrar as propostas nacionais na Política Nacional sobre Mudança do Clima.

O município também já está tomado pela temática de Natal e, até o dia 30 de dezembro, os ônibus natalinos vão percorrer as vias municipais com ‘roupagem’ alusiva à época. Além disso, a campanha de arrecadação, nomeada Natal Solidário, segue até o dia 14 de dezembro. Neste ano, as cestas básicas doadas a moradores em situação de vulnerabilidade terão, além dos itens básicos, alimentos para a ceia de Natal, como panetone.

Outra atração é o retorno da Vila Natalina para o Parque da Juventude, de 7 de dezembro – data da abertura oficial, às 19h – até 6 de janeiro. O espaço terá lâmpadas, túnel iluminado, árvore de Natal, enfeites natalinos, casa do Papai Noel, presépio e áreas para registrar fotos e postar nas redes sociais, funcionando das 18h às 22h, diariamente. Já a principal atração do mês ficará para o domingo, dia 8, data de aniversário da cidade, com show da dupla Israel e Rodolffo no Paço Municipal, a partir das 18h. A festa terá também atrações locais e arrecadação de alimentos.

O mês de dezembro ainda terá edições especiais do Escola Aberta, projeto em que escolas municipais abrem as portas para promover atividades de lazer, esportes e recreação para toda família, além de oficinas formativas. A atividade será na Escola Municipal João Rodrigues Ferreira, no Jardim Taquarussu, no dia 7. Já no dia 8, o Domingou Especial trará miniquadras para crianças e adultos praticarem esportes como futebol, peteca, tênis e vôlei, além de recreação infantil, animadores e atrações musicais, no Paço Municipal. No dia 15, no mesmo local, a Virada Inclusiva trará atividades variadas para o público PcD (Pessoa com Deficiência), das 9h às 17h.

ENTREGAS

Além das festas, o Paço planeja realizar entregas durante o mês. No programa Mauá Mais Bonita, que recupera áreas de lazer e de esporte em diversas regiões da cidade, o foco é expandir as intervenções para o Jardim Zaíra, Vila Carlina, Jardim Canadá, Jardim Oratório, Jardim Sonia Maria e Parque São Vicente. Além disso, há a expectativa de entrega de 300 títulos de regularização fundiária em bairros da cidade, de 7 a 10 de dezembro.