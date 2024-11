Tatá Werneck posta foto usando sandália da filha: Oficialmente cabe

Parece que agora Clara Maria já pode emprestar os seus sapatos para sua mãe, Tatá Werneck! Sempre divertida, a apresentadora do Lady Night postou uma foto em suas redes sociais usando uma sandália de sua filha, fruto do casamento com Rafa Vitti.

Na imagem compartilhada nos stories, Tatá postou a foto de um dos seus pés com o calçado e escreveu:

Oficialmente o sapato da Caca cabe em mim.

Vale pontuar que Clara Maria completou cinco anos de idade no último mês de outubro. Para celebrar o novo ciclo da herdeira, Tatá e Rafa Vitti realizaram uma festa de aniversário com o tema da Wandinha, que acabou dividindo opiniões.