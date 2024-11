Maria Casadevall é diagnosticada com Síndrome de Eagle

Maria Casadevall usou as redes sociais na última segunda-feira, dia 25, para falar aos seguidores que teve que passar por uma cirurgia não muito séria após a descoberta da Síndrome de Eagle, uma condição rara provocada pela calcificação da região do pescoço e do crânio, o que gera dores e incômodos.

Nos Stories de seu Instagram, Maria explicou o sumiço das redes dizendo que as coisas fluem bem e falou sobre seu estado de saúde, e apesar da cirurgia não ter sido grave, gostaria de alertar os seguidores.

- Passei por uma cirurgia, nada grave, mas eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esse diagnóstico que é raro, difícil, mas ele é causador de muitos desconfortos, iniciou.

A atriz diz que demorou a perceber, pois estava negligenciando os sintomas.

- Eu percebi que vinha naturalizando muitos desconfortos, então quero contar com mais detalhes para vocês. É uma medicina antiga, potente, que faz um processo na gente. Eu venho contar depois sobre a cirurgia e esse processo de recuperação, explicou Maria.