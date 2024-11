Falhas em trens provocam atrasos e operação parcial na Linha 3-Vermelha

A manhã desta terça-feira (26) começou com dificuldades para quem utiliza a Linha 3-Vermelha do Metrô. Desde às 9h, a operação é parcial devido a uma interferência na via na região da Barra Funda. Os trens circulam apenas entre as estações Santa Cecília e Itaquera.

Mais cedo, às 6h48, uma outra falha em um trem na estação Tatuapé provocou redução de velocidade e maior tempo de parada.

Passageiros relatam frustração e superlotação nas estações. Um usuário que aguardava na Estação da Luz desabafou nas redes sociais: "Há 15 minutos parada aqui, porque é impossível descer as escadas. Não tem como ter acesso à Linha Amarela, à Linha Azul do Metrô e nem aos trens."