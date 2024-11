Clubes da região conhecem chaves da Copa S.Paulo de Futebol Júnior

O sorteio da 55ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, o principal torneio de base do Brasil, foi realizado ontem, na Capital, e os três representantes da região conheceram seus adversários. Além disso, Santo André, com o Estádio Bruno Daniel foi confirmado como uma das sedes da competição pelo segundo ano seguido.

O Ramalhinho foi sorteado no Grupo 27. E, apesar de jogar em casa, não tem muito o que comemorar, já que vai encarar o Corinthians, maior campeão da competição, com 11 títulos, além de Rio Branco-AC e Gazin Porto Velho-RO.

O Esporte Clube São Bernardo ficou na Chave 23 e também não deu muita sorte. Estará juntamente com o Flamengo-RJ, detentor de quatro canecos no torneio, Zumbi-AL e Cruzeiro-PB. A sede será em Mogi das Cruzes.

E o Água Santa, última agremiação do Grande ABC, caiu no Grupo 9, a ser disputado em Tupã. Terá a companhia do time da cidade, do Brasiliense-DF e do CRB-AL.

O torneio terá 128 clubes em 32 chaves, com início em 2 de janeiro de 2025 e decisão no dia 25.