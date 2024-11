Vera Fischer explica sumiço das redes sociais: Vírus forte que me deixou completamente prostrada

Na noite da última segunda-feira, dia 25, Vera Fischer retornou às redes sociais e fez uma publicação no Instagram para explicar o motivo do sumiço. A atriz contou que passou um tempo afastada da web porque contraiu Influenza e estava sofrendo com os sintomas dos vírus, por isso precisou focar na recuperação, repouso, medicação e os devidos cuidados.

Ao compartilhar uma selfie no feed de seu perfil, a artista começou a legenda dizendo:

Fiquei alguns dias sem aparecer por aqui, não é meus amados? Pensei que talvez vocês pudessem estar preocupados, então lá vai? Influenza. Vírus forte que me deixou completamente prostrada. Estou quietinha, me recuperando, medicada e ingerindo muito líquido.

Em seguida, Vera revelou que ainda não está completamente bem, mas está otimista que em breve já estará 100% e aconselhou os seguidores a procurarem avaliação médica quando identificarem sintomas como febre, tosse ou mal-estar.

Tirei essas fotos sem make e sem filtro, mas confiante de que vou ficar boa logo. Quero agradecer todo o carinho que vocês me enviam todos os dias, as palavras bonitas e a gentileza sem fim. Se cuidem, please. A qualquer sintoma de febre, tosse ou mal-estar, corram para o médico, porque não é brincadeira!

A atriz finalizou deixando um recado:

Vou dando notícias. Que todos tenham um lindo início de semana com muita saúde. Beijo imenso dessa sua Vera.