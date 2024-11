Tarifas retaliatórias seriam notícias ruins para todas as partes, diz vice-presidente do BCE

Uma guerra comercial envolvendo tarifas retaliatórias entre os Estados Unidos e a Europa seriam más notícias para todas as partes, disse terça-feira, 26, o vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos. "Quando se impõem tarifas, é preciso estar preparado para a retaliação do outro lado, o que pode iniciar um círculo vicioso. Eventualmente, isto poderia transformar-se numa guerra comercial, o que seria extremamente prejudicial para a economia mundial", disse Guindos em entrevista ao jornal finlandês Helsingin Sanomat.

E acrescentou: "Seria uma situação em que todos perderiam para todos."

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em uma postagem em sua plataforma Truth Social que no primeiro dia de sua presidência cobraria do México e do Canadá uma tarifa de 25% sobre todos os produtos que entrassem nos EUA e uma tarifa adicional de 10% sobre produtos provenientes da China.

De Guindos também enfatizou que, além das tarifas, a política fiscal dos EUA precisará estar em foco.

"Ao reduzir os impostos, mas manter a despesa pública, a política fiscal torna-se mais expansionista, o que, aliado a um déficit fiscal e uma proporção da dívida pública muito elevados, pode causar problemas de sustentabilidade fiscal", observou o dirigente. Fonte: Dow Jones Newswires