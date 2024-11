'Duna: A Profecia' na CCXP24: Max apresenta universo em painel no Palco Thunder

A Max trará os talentos da sua mais nova série dramática original da HBO, Duna: A Profecia, para o Thunder, o maior e mais aguardado palco da CCXP24. Esta é uma oportunidade única para os fãs mergulharem no universo da séire e conhecerem parte do elenco e criadores da série, além de garantir acesso a conteúdo exclusivo. A série, que estreou em 17 de novembro na plataforma e na HBO, tem transportado o público para um mundo de intrigas políticas e destinos poderosos. O painel, que revelará novos segredos e detalhes empolgantes sobre este universo, será moderado por Valentina Pulgarín, no domingo, 8 de dezembro, às 18h.

Em Duna: A Profecia, a maior ameaça à ordem é a luta pelo poder. Para mergulhar no Imperium, a Max proporcionará ao público da CCXP24 uma conversa aprofundada de meio de temporada, abordando desde os acontecimentos dos episódios já lançados até o que esperar para os próximos, apresentando sneak peeks exclusivos. O Palco Thunder receberá a showrunner e produtora executiva Alison Schapker, o produtor executivo Jordan Goldberg, e os atores Travis Fimmel (Desmont Hart) e Jade Anouka (Irmã Theodosia).

Inspirada no vasto universo de Duna, criado pelo aclamado autor Frank Herbert, e ambientada 10 mil anos antes da ascensão de Paul Atreides, Duna: A Profecia acompanha duas irmãs Harkonnen enquanto enfrentam forças que ameaçam o futuro da humanidade e estabelecem a lendária seita que será conhecida como Bene Gesserit. Duna: A Profecia é inspirada no romance Sisterhood of Dune, escrito por Brian Herbert e Kevin J. Anderson.