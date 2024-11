Unidade da Defensoria Pública em Santo André terá novo endereço

A partir da próxima segunda-feira, 2 de dezembro, a Defensoria Pública de São Paulo em Santo André estará em um novo endereço, com o objetivo de melhor atender às pessoas em situação de vulnerabilidade. A unidade no município passará a funcionar na Rua Primeiro de Maio, nº 178, no Centro da cidade, oferecendo um espaço mais adequado e acessível à população.

O novo prédio, localizado próximo à Rua Oliveira Lima – importante ponto comercial da cidade – conta com melhor infraestrutura, conforto e um espaço mais amplo, além de ficar mais perto do terminal rodoviário e da estação de trem, simplificando o acesso aos serviços da instituição. A transferência da sede, que até então ficava na Rua Senador Flaquer, visa a aprimorar a qualidade do atendimento à população em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

"A mudança para a nova sede, em uma área central e estratégica, próxima ao Fórum e à Prefeitura, é uma resposta direta ao crescente número de atendimentos que temos prestado à comunidade, além da necessidade de oferecer uma estrutura mais moderna e acessível”, afirma o defensor público Lucas Nishikawa, coordenador da Unidade Santo André.

“Com o aumento da demanda, sentimos que era essencial proporcionar um ambiente mais acolhedor e funcional tanto para os nossos colaboradores quanto para as pessoas que nos procuram”, apontou Nishikawa.

ATENDIMENTO

A Unidade de Santo André atua em diversas áreas jurídicas, como Família, Criminal, Infância e Execução Criminal. É composta por uma equipe formada por cerca 90 pessoas, entre defensores, servidores e estagiários, e no ano passado realizou mais de 18 mil atendimentos.

Para solicitar atendimento, é preciso fazer o agendamento pelo site da Defensoria, o www.defensoria.sp.def.br, das 8h às 18h, ou pelo telefone 0800 773 4340, das 7h às 19h, em dias úteis. Em finais de semana e feriados, a instituição presta atendimento em regime de plantão, voltado a casos considerados urgentes do ponto de vista jurídico.

A instituição atende pessoas que não tenham condições financeiras para pagar pelos serviços de um advogado. Para isso, é feita uma avaliação para verificar a renda familiar, o patrimônio e os gastos mensais da pessoa. Podem ser solicitados documentos como Carteira de Trabalho e holerite, entre outros, para verificação das informações.

Em geral, são atendidas pessoas com renda familiar de até três salários-mínimos por mês, podendo este limite subir para quatro salários mínimos, em casos de famílias com mais de cinco integrantes, gastos mensais comprovados com tratamento médico por doença grave ou aquisição de medicamentos de uso contínuo, família que tenha pessoa com deficiência, idosa ou egressa do sistema prisional.

SERVIÇO:

Unidade de Santo André da Defensoria Pública de SP

Endereço: Rua Primeiro de Maio, nº 178 (travessa da Rua Coronel Oliveira Lima)

Funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Data de início das atividades: 2 de dezembro

Agendamento: www.defensoria.sp.def.br ou 0800 773 4340