EMTU inicia diálogo com o Consórcio sobre reorganização do transporte

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) iniciou diálogo, nesta segunda-feira (25), com o Consórcio Intermunicipal Grande ABC sobre a atualização do PCM (Plano de Corredores Metropolitanos) da Grande São Paulo. O objetivo é que haja troca de informações entre as partes durante o processo de reorganização do transporte intermunicipal que está sendo planejado pelo órgão estatal.

A apresentação da proposta ocorreu durante reunião do GT (Grupo de Trabalho) Mobilidade Urbana, na sede da entidade regional, com participação das cidades consorciadas e representantes dos municípios de São Bernardo e São Caetano. A visita da EMTU ao órgão que representa as prefeituras do Grande ABC é a primeira da companhia controlada pelo Governo do Estado a um consórcio público para detalhar o novo programa.

Criado em 2010, o PCM é a referência para o planejamento estratégico da rede de transportes de média e baixa capacidades da Região Metropolitana de São Paulo. A atualização apresentada aos municípios é a primeira desde o lançamento da iniciativa e será realizada pela TTC Engenharia de Tráfego e de Transportes.

O estudo indicará as principais ligações para a implementação de eixos estruturados de transporte de média capacidade. O objetivo do PCM é orientar a tomada de decisão e planejamento para o transporte intermunicipal, auxiliando projetos de corredores de transporte e iniciativas para a racionalização dos serviços e renovação tecnológica.

Durante a reunião do GT, os representantes da empresa estatal solicitaram a cooperação técnica do Consórcio ABC e das prefeituras municipais para o compartilhamento de informações, além de sugestões e apontamentos das necessidades de adequação do PCM para a região.

“Queremos agradecer a gentileza e prontidão de nos recebem. Vamos trabalhar e construir juntos o Plano de Corredores Metropolitanos”, afirmou Paulo Rogério Leão da Rocha, chefe do Departamento de Planejamento Corporativo da EMTU.

Por sua vez, o coordenador do GT Mobilidade do Consórcio ABC e secretário-adjunto de Mobilidade Urbana de Santo André, Edilson Factori, destacou a importância do trabalho integrado entre todos os atores envolvidos para o planejamento metropolitano. “O Plano de Corredores Metropolitanos é uma referência para o planejamento estratégico do transporte na Grande São Paulo. Estamos à disposição para trabalharmos juntos”, ressaltou.

O diretor de Programas e Projetos do Consórcio ABC, João Ricardo Guimarães Caetano, pontuou que a entidade regional é o espaço mais adequado para essa discussão. “A procura da EMTU pelo Consórcio demonstra a importância da existência desse organismo de governança regional. Um tema dessa relevância, os corredores metropolitanos e seus benefícios para a mobilidade e economia regional, receberá total atenção do Consórcio”, afirmou.

A EMTU é vinculada à STM (Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos), que fiscaliza e regulamenta o transporte metropolitano em cinco regiões metropolitanas do Estado de São Paulo: São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Paraíba e Litoral Norte.

O Grande ABC compõe uma subárea de transporte metropolitano na Grande São Paulo, antes chamada de Área 5, composta por Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. A região é cortada pelo Corredor Metropolitano São Mateus - Jabaquara, também conhecido como Corredor ABD, gerenciado pela EMTU, e futuramente também receberá o BRT-ABC (sistema rápido de ônibus elétricos que conectará a região à capital), que está em fase de conclusão de obras da Fase 1.