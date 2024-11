Termina reunião com Lula e ministros sobre estatais após mais de 2h

Terminou nesta segunda-feira, 25, a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros para discutir a modernização de empresas estatais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apesar de inicialmente previsto na agenda, não participou do encontro.

De acordo com a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, a reunião começou por volta das 16h35 e terminou cerca de 18h50. Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o governo prepara três decretos para alterar a atual forma de governança das empresas estatais. As alterações foram discutidas na reunião desta tarde.

Lula já defendeu publicamente mudanças na lei das estatais. O governo enviou ao Congresso um projeto, até o momento não aprovado, que muda regras orçamentárias de estatais dependentes do Tesouro. O Executivo afirma que a proposta tenta viabilizar a transição dessas empresas para uma situação de não dependência. Atualmente, 17 estatais são consideradas dependentes. Entre elas a Telebras, a Infra S/A, a Conab, a Codevasf e a Embrapa.

Estavam na reunião desta segunda-feira, 25, segundo a agenda do presidente (além do próprio Lula):

Geraldo Alckmin - vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio;

Rui Costa - ministro da Casa Civil;

José Múcio - ministro da Defesa;

Silvio Costa Filho - ministro de Portos e Aeroportos;

Carlos Fávaro - ministro da Agricultura;

Camilo Santana - ministro da Educação;

Nísia Trindade - ministra da Saúde

Alexandre Silveira - ministro de Minas e Energia

Esther Dweck - ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos

Luciana Santos - ministra da Ciência e Tecnologia;

Paulo Teixeira - ministro do Desenvolvimento Agrário;

Alexandre Padilha - ministro das Relações Institucionais;

Paulo Pimenta - ministro da Secretaria de Comunicação Social;

Jorge Messias - ministro da Advocacia Geral da União;

Vinícius Carvalho - ministro da Controladoria Geral da União;

George Santoro - secretário-executivo do Ministério dos Transportes;

Sônia Faustino - secretário-executivo do Ministério das Comunicações;

Giuseppe Vieira - secretário de Segurança Hídrica do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional;

Denis Eduardo Andia - secretário de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades;

Elisa Vieira Leonel - secretária de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Gestão;

Cristina Kiomi Mori - secretária-executiva do Ministério da Gestão.