Empresa de Gusttavo Lima afirma estar dentro de regras fiscais após lista da Receita Federal

Após grande repercussão da lista de beneficiários do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) divulgada pela Receita Federal no último dia 19, a empresa Balada Eventos, que gerencia a carreira artística do cantor Gusttavo Lima, se pronunciou sobre o assunto.

As companhias, Balada Eventos quanto a Balada Bilheteria Digital, ambas vinculadas ao sertanejo, somam mais de vinte milhões de reais em benefício.

Em nota enviada ao ESTRELANDO, a empresa afirma estar dentro das regras fiscais do Perse.

Confira a nota na íntegra:

A BALADA EVENTOS empresa que gerencia a carreira artística de GUSTTAVO LIMA, informa que está dentro das regras fiscais do PERSE (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos).

Sobre a divulgação da lista de empresas beneficiadas pelo Programa no site oficial do Governo Federal, entendemos ser de suma importância, pois reflete a transparência e compromisso do Governo em cumprir o regramento do PERSE para com as empresas que fazem jus ao benefício fiscal.

Importante destacar que o PERSE foi criado pelo Governo Federal em 2021 através da Lei nº 14.148 para apoiar empresas do setor de eventos, turismo, cultura e entretenimento, que tanto sofreram com os impactos da pandemia Covid-19 e ficaram quase dois anos sem poder exercer suas atividades.

Em 2024, o Governo Federal editou novas regras para o Programa através da Lei nº 14.859, estendendo os benefícios fiscais para os setores até 31/12/2025 com uma série de limitações.

Mesmo com o novo regramento editado em 2024, o PERSE continua representando um importante entrosamento entre os setores beneficiados e o Governo Federal, pois foi um passo significativo na recuperação das empresas afetadas pós pandemia e que ainda se recuperam dos prejuízos amargados.

Cabe ressaltar que o setor de eventos que compreende o segmento de cultura e entretenimento, se consolidou como o maior gerador de empregos no País no ano de 2023, segundo estudo realizado pela Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (ABRAPE) e dados do IBGE, provendo renda para milhares de famílias brasileiras.

Portanto, a geração de emprego e renda em nosso País reflete a importância do PERSE que fomentou o segmento de eventos, cultura e entretenimento, dentre outros e, permitiu uma rápida retomada dos setores após o longo período de paralisação provocado pela pandemia.

Vale lembrar que o Ministério Público de Pernambuco inocentou o cantor na Operação Integration, no último dia 18, por falta de provas. Na época das acusações, Gusttavo Lima chegou a fazer uma live com o seu advogado para se pronunciar e explicar toda a situação, incluindo a venda de uma aeronave.