Motivo de colapso de Brad Pitt durante filmagem do filme F1 é revelado

Acabou o mistério! Brad Pitt acabou assustando a internet após o vídeo dele desmaiando durante as gravações do filme F1 vazarem. Mas, nesta segunda-feira, dia 25, o jornal Daily Mail descobriu o real motivo do suposto colapso do artista.

Inicialmente, a filmagem aparece o ator andando em direção a um cinegrafista e caindo de repente.

Mas, o jornal conversou com algumas pessoas que estão participando das gravações do filme que disseram que o colapso fazia parte de uma cena. Esse momento complementará um acidente grave em uma das corridas. O longa é produzido por Pitt e pelo heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton. Após vários adiamentos e diversas refilmagens, a atual previsão de lançamento da obra é para junho de 2025.