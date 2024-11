Ministros das Relações Exteriores do G7 pressionam por cessar-fogo no Líbano

Os ministros das Relações Exteriores do G7 expressaram um otimismo cauteloso nesta segunda-feira, 25, sobre um possível progresso no cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah. Os diplomatas se reuniram pela última vez antes da posse de um novo governo dos EUA, em meio a guerras no Oriente Médio e na Ucrânia.

"Bata na madeira", disse o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, ao abrir a reunião do G7 nos arredores de Roma. "Talvez estejamos perto de um cessar-fogo no Líbano", afirmou ele. "Esperemos que seja verdade e que não haja recuo no último minuto."

Pela primeira vez, os ministros do G7 foram acompanhados por seus homólogos da Arábia Saudita, Egito, Jordânia, Emirados Árabes Unidos e Qatar, o chamado "Quinteto Árabe", bem como pelo secretário-geral da Liga Árabe.

"Todos são a favor de um cessar-fogo em ambos os cenários", disse Tajani aos repórteres, acrescentando que a Itália havia se oferecido para assumir um papel ainda maior de manutenção da paz no Líbano para supervisionar qualquer acordo de cessar-fogo.

Enquanto os ministros chegavam à Itália, o embaixador israelense nos EUA, Mike Herzog, disse à Rádio do Exército de Israel hoje que um acordo de cessar-fogo para acabar com os combates no Líbano poderia ser alcançado "dentro de dias".