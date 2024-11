Maíra Cardi revela que sofre com procedimento no rosto há 15 anos: - Quando pega nas bochechas é duro

Maíra Cardi concedeu uma entrevista ao programa Domingo Espetacular e falou abertamente sobre um procedimento no rosto que realizou há 15 anos. A esposa de Thiago Nigro contou que um médico aplicou PMMA - polimetilmetacrilato - sem o seu consentimento.

Com planos de aumentar a família com o marido, Maíra explicou que foi atrás de alguns especialistas para a remoção do produto, mas não conseguiu um que aceitasse.

- Como começou a inchar muito sem motivo, eu pensei: Vou ficar grávida e, se der problema, não vou poder operar. Porque durante a gravidez não vou poder. Então eu descobri que tinha como fazer isso agora e fui atrás dos médicos. O dermatologista me falou: Não mexa com o diabo que está dormindo.

Maíra ainda explicou que após o rosto desinchar acabou não gostando do resultado:

- Meu rosto já tinha inchado muito na hora [que fez]. A médica disse que era normal, que iria desinchar, mas demorou semanas para desinchar. E, quando desinchou, eu não gostei do resultado. Como você coloca algo no rosto de alguém e você nem sabe o que é? Com o tempo, meu próprio rosto encapsulou. Quando você pega nas bochechas no meu rosto é duro. Parece que tem uma bola dos dois lados.

Vale pontuar que o PMMA é um componente plástico com diversas utilizações na área da saúde.