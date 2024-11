Secom informa início de reunião de Lula com equipe econômica sobre pacote fiscal

A reunião do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com a equipe econômica marcada para às 10 horas desta segunda-feira, 25, começou há pouco, informou a Secretária de Comunicação Social do Planalto.

É nesse encontro que o presidente deve conhecer a minuta elaborada pela equipe econômica com o pacote de medidas fiscais para controlar a trajetória de gastos públicos, conforme as sinalizações do próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse que as iniciativas podem ser anunciadas até terça-feira, 26.

Também estão no encontro os ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, além do secretário executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, Gustavo Guimarães - a titular da Pasta, Simone Tebet, cumpre agenda em São Paulo nesta segunda-feira, 25.

Como mostrou mais cedo o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Haddad levou dois de seus principais auxiliares para o Palácio do Planalto, o secretário-executivo da pasta, Dario Durigan, e o secretário de Política Econômica, Guilherme Mello.