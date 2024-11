Após cinco anos da morte de Gugu Liberato, filho do apresentador abre mansão e revela detalhes sobre a convivência com o pai

João Augusto Liberato, primogênito do apresentador Gugu Liberato, abriu ao público, pela primeira vez, a mansão onde viveu por quase 20 anos ao lado pai, em Alphaville, São Paulo. João mostrou que mesmo após cinco anos, a casa está exatamente do mesmo jeito que o comunicador preservou, se tornando uma espécie de museu como ele mesmo apontou.

Em uma reportagem do Domingo Espetacular, o garoto contou que a primeira vez que ele entrou no local após a morte do pai o emocionou.

- Gostei demais, até o cheiro do carro remete ao meu pai, contou.

João ainda revelou como o apresentador era com a família, mostrando algumas coleções um tanto inéditas.

- Muitas pessoas não sabem, mas meu pai era uma pessoa muito engraçada. Ele era brincalhão, gostava de fazer pegadinha e assustar as pessoas... E surpresa! Ele adorava fazer surpresas, disse feliz.

Além disso, João também aproveitou para dirigir um dos carros favoritos do apresentador ao lado do antigo motorista e secretário de Gugu. Foi a primeira vez que ele entrou no veículo e disse, emocionado, que lembrava até do cheiro do pai.

São muitas memórias lindas!