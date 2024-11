Recaída? Tiago Ramos se declara para mãe de Neymar Jr.: Você é a mulher mais linda que eu já conheci

Recaída? Tiago Ramos usou seu perfil no X, antigo Twitter, para declarar seu amor a Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr., com quem teve uma relação de idas e vindas. O desabafo foi feito no último domingo, dia 24.

P***a, a Nadine me bloqueou. Eu amo você. Você é a mulher mais linda que eu já conheci. Espero que não tenha namorado. Você é a minha outra metade. Eu te amo.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, Tiago escreveu a publicação enquanto estava bêbado. Amigos do influenciador ainda teriam contado que ele tem tido crises, às vezes de dias, mas que se recusa a procurar atendimento de um psicólogo.

Os dois assumiram o relacionamento em 2020, mas, depois de muitas idas e vindas, decidiram seguir separados.