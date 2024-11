PM de folga salva família durante assalto na Vila Pires

Um policial militar de folga interveio para salvar uma família que era alvo de um assalto no bairro Vila Pires, em Santo André. Por volta das 18h30 deste domingo (24), um casal saía da casa de amigos e colocava a filha pequena na cadeirinha no banco traseiro do carro quando foi surpreendido por dois criminosos armados em uma moto.

Segundo o relato das vítimas, os assaltantes anunciaram o roubo e ordenaram que deixassem o veículo. O casal conseguiu retirar a filha do carro e se abrigar, quando ouviram disparos de arma de fogo.

Segundo informaçõe do BO (Boletim de Ocorrência), o policial militar, que estava retornando para casa, testemunhou a abordagem e, "atuando em legítima defesa de terceiros", reagiu e efetuou os disparos contra os suspeitos.

Um dos assaltantes fugiu na moto, enquanto o outro correu a pé em direção desconhecida. Após o ocorrido, o agente acionou a Polícia Militar que realizou buscas, mas os suspeitos não foram localizados. A perícia foi chamada ao local para investigação.

Apesar do susto, a família não sofreu ferimentos. A Polícia Civil dará prosseguimento às investigações para identificar os criminosos e recuperar os bens roubados.