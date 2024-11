Em dinâmica de A Fazenda 16, Fernando é detonado e exposto por peões... Veja tudo que rolou na madrugada do reality show

Mais uma semana e mais confusões acontecendo em A Fazenda 16! Após uma dinâmica de apontamento para esquentar as relações entre os peões, quando eles precisavam dar uma passagem apenas de ida para alguma pessoa que fosse pegar um trem para fora do reality, o clima esquentou mais uma vez.

Na brincadeira, Sacha e Fernando foram os principais focos para que deixassem o programa e, na vez de cada um se justificar, o ator não poupou palavras para falar do ex-participante do MasterChef, o acusando de mentiroso e falso.

- A única justificativa que você deu até agora foi eu ter te chamado de cobra na segunda semana, e acho que isso não justifica o que você fez pra mim. Que nem o Yuri, que você falou que era pink money de uma forma pejorativa, começou Sacha.

- Fala de você que eu já respondi a parte do Yuri, interrompeu Fernando.

- Eu falo o que eu quiser, querido. Este é o meu momento de te apontar e eu quero que você saia não só pelas coisas que fez para mim, mas para outras pessoas, continuou o ator.

- Eu não sei se você tem dupla personalidade ou se você é realmente falso. Porque você é extremamente agressivo e depois vem com uma comidinha para tentar passar pano para o que você fez. Isso é muito feio. A gente não acha que você é afetuoso. Você cozinha porque esse é o teu trabalho, isto aqui é uma vitrine para o teu trabalho, e não porque você quer fazer um afeto para a gente. É porque você quer mostrar seu trabalho e está tentando se vender. E você usa isso para tentar disfarçar sua agressividade e mostrar um lado afetuoso que você não tem, disparou Sacha.

Pensa que acabou? Que nada! Yuri e Gui também falaram sobre Fernando e desmascararam algumas falas do peão durante a dinâmica após falar que o ator teria supostamente arremessado um copo em uma briga que aconteceu no início do programa.

- Que copo que eu joguei, meu querido? Eu coloquei o copo no chão, questionou Gui.

- Você tacou um copo naquela briga, aquela briga que a Fernanda acusou o Sacha. Não tacou, Flora?, respondeu Fernando.

- Eu não vi ele tacando copo não, eu vi o copo quebrado. A Camila que varreu lá fora para não cair na piscina e ninguém se machucar, disse Flora.

- Está vendo como vocês distorcem tudo? Vocês estão caindo por terra!, conclui Yuri, defendendo o amigo.