No Domingo Legal, Celso Portiolli lembra aniversário de morte de Gugu Liberato: Meu coração ainda dói bastante

Celso Portiolli dedicou um breve momento no Domingo Legal do último dia 24 para relembrar o aniversário de morte de Gugu Liberato, que apresentou o programa de 1993 a 2009 no SBT. Emocionado, o apresentador destacou que, no dia 21 de novembro, completaram-se cinco anos desde o falecimento do comunicador.

- Cinco anos atrás nos perdemos o nosso querido Gugu Liberato. Um dos maiores comunicadores e um dos mais queridos integrantes da família do Domingo Legal, começou ele.

Que continuou:

- A falta que o Gugu faz é tão grande, quanto o legado que ele deixou para a televisão brasileira. Eu quero deixar um abraço para a Dona Maria do Céu, para os filhos do Gugu e para toda a família. Meu coração ainda dói bastante com a perda do Gugu.