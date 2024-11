Pai de Ana Castela revela se tem ciúmes de Gustavo Mioto e Luciano Huck reflete sobre família

Ana Castela participou no Domingão com Huck com seus pais no último domingo, dia 24. Durante o programa, Luciano Huck ficou curioso sobre os bastidores do relacionamento da cantora com Gustavo Mioto e perguntou ao pai da artista, Rodrigo, se ele ficou ciúme ao ver a filha namorando.

O apresentador recebeu uma resposta sincera de Rodrigo:

- Não fiquei com ciúme, não. Sou um pai bem tranquilão. Porém, a pessoa certa tem que saber namorar minha filha, não é qualquer um também.

Michele Castela confirmou que o marido não é ciumento e Luciano comentou que pensa no assunto, pois seus dois meninos já estão namorando. Tanto Joaquim, de 19 anos de idade, quanto Benício, de 17, já vivem romances. O comandante da atração reflete como será quando a caçula Eva, de 12 anos de idade, tiver um namorado.

- Estou vivendo isso, porque meus dois meninos estão namorando já, as meninas frequentam nossa casa, a gente adora. A Eva tem 12, aí fica todo mundo falando: Espera quando for sua filha. Eu acho...

Enquanto ele tentava completar a frase, Dona Déa foi rápida e brincou:

- Que você vai ter um ataque de ciúme.

A mãe de Ana Castela então opinou:

- Vai depender do genro, se o genro for bom... Vai ter um ciuminho porque é filha, mas...

Ao ser questionada, a cantora confessou que Gustavo não foi o primeiro namorado que apresentou aos pais e Michele afirmou ser o segundo. Ana então explicou:

- De eu poder ir na casa dele e ficar dez dias, é o primeiro.