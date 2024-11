Charge - 25 de novembro de 2024

Principal vitrine da gestão José de Filippi Júnior (PT), prefeito de Diadema, o CEU (Centro Educacional Unificado), o Quarteirão da Educação, que deveria ter sido entregue em fevereiro deste ano, tem “aproximadamente 70% de todo o conjunto organizado”, disse o o chefe do Executivo, em vídeo publicado nas redes sociais. A gravação, durante visita ao empreendimento, na última semana, mostra o esqueleto do prédio e muita lama na fundação. O avanço da obra caminha a passos lentos, em março deste ano a construção, segundo reportagem da época publicada pelo Diário, indicava “pouco mais de 50%”, ou seja, em oito meses, avançou apenas 20%.

Se esta velocidade for mantida, o equipamento, que segundo o Paço, ainda comandado por Filippi, será entregue “até o final do ano”, de fato, deverá ser inaugurado no prazo de 12 meses. Quase dois anos após o prazo inicial estimado.