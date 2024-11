Santos fecha com derrota para o Sport, que leva vaga na Série A

Em sua despedida da Série B do Brasileirão, o Santos, que já havia garantido o título do torneio, perdeu a segunda partida seguida na competição, desta vez para o Sport, por 2 a 1, em Recife. O resultado garantiu o acesso à elite ao time pernambucano, que terminou na terceira colocação, com 66 pontos – o Santos ficou com 68.

O ex-santista Lucas Lima, por quem o Sport teve que pagar R$ 500 mil ao Santos para ser escalado ontem, marcou duas vezes, uma delas de pênalti, e Wendel descontou para o time da Baixada Santista.

As outras duas vagas na Série A para 2025 ficaram com Mirassol, que terminou em segundo lugar, com 67 pontos, e Ceará, quarto na tabela final, com 64. Na 38ª e última rodada, o Mirassol venceu ontem a Chapecoense, por 1 a 0, jogando em casa. O Ceará, por sua vez, garantiu sua vaga na primeira divisão mesmo não tendo passado de um empate sem gols com o Guarani, em Campinas.