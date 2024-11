Toto volta a SP após 17 anos com show memorável que vai de 'Africa' a 'Hakuna Matata'

Por razões que beiram o inexplicável, o Toto é daquelas bandas que não fez muito sucesso no Brasil. É verdade que seus três principais hits - Africa, Rosanna e Hold The Line - tocaram bastante nas rádios nacionais, mas isso não foi capaz de tornar o grupo norte-americano, formado em 1977, popular por aqui. No domingo, 24, eles fizeram apenas o segundo show no País em mais de 45 anos de carreira.

A apresentação memorável no Espaço Unimed marcou o retorno do conjunto a São Paulo após 17 anos. A estreia brasileira ocorreu em 2007 no extinto Via Funchal.

O público presente na casa de espetáculos localizada na região da Barra Funda sabia exatamente da importância de prestigiar o Toto, expoente do chamado Yacht Rock (Rock de Iate), subgênero musical que emergiu no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, caracterizado por suas melodias suaves, harmonias polidas e produção sofisticada, eficaz ao incorporar elementos de jazz, R&B e soul music ao rock.

Dentro desse rótulo, também é comum associar nomes como Hall & Oates, Steely Dan e Christopher Cross.

Além disso, os fundadores da banda - Steve Lukather (guitarra), David Paich (teclados e vocais) e os irmãos Jeff (bateria, falecido em 1992) e Steve Porcaro (teclados) - foram alguns dos nomes mais requisitados para estúdios de gravação durante a década oitentista, inclusive para as sessões de Thriller (1982), de Michael Jackson, o álbum mais vendido de todos os tempos. Vale lembrar que a trilha sonora de Duna (1984) também foi criada por essa turma de músicos.

Com os afastamentos dos demais integrantes, porém, Lukather assumiu o papel de líder e segue como o único membro original. Guitarrista de primeira categoria, ele é responsável, por exemplo, pelo solo de Physical, hit de Olivia Newton-John, além de partes memoráveis em Beat It.

Em meio ao zilhão de projetos que participou, duas empreitadas com brasileiros se destacam: em Realce (1979), de Gilberto Gil, e Bombom (1983), de Rita Lee. Hoje, o artista de 67 anos divide o trabalho no Toto com o posto de braço-direito de Ringo Starr na carreira solo do ex-beatle.

À frente da banda que o consagrou, Lukather está acompanhado de nomes igualmente notáveis, como o tecladista Greg Phillinganes, mais um participante ilustre de Thriller (dentre outros discos do Rei do Pop); o baixista John Pierce, membro da Huey Lewis And The News por 30 anos; e o vocalista Joseph Williams, filho de ninguém menos que John Williams, o maestro compositor de algumas das mais importantes trilhas cinematográficas da história.

É de Joseph, aliás, a voz cantante de Simba no clássico Hakuna Matata, de O Rei Leão (1994), tema que foi rapidamente lembrado em determinado momento do show, marcado por um repertório certeiro, contemplado pelos já citados sucessos, redescobertos por novas gerações em séries como Stranger Things, South Park e The Boys, além de outras faixas adoradas pelos fãs: Georgy Porgy, Burn, I'll Supply The Love, Stop Loving You, I'll Be Over You, 99, Pamela e a épica instrumental Jake To The Bone.

"Muchas gracias! Obrigado!", falou Lukather, em suas primeiras palavras dirigidas ao público paulista, composto por cerca de 6,5 mil pessoas. Com sua cabeleira branca e DNA "87% alienígena", segundo definiu o colega Joseph, ele andava animado de um lado para o outro e tocava com destreza absurda.

O título da atual turnê Dogz of Oz - que ainda passa pelo Rio de Janeiro nesta terça-feira, 26 - faz referência ao filme O Mágico de Oz (1939), de onde a banda pegou a inspiração para seu nome: o cachorrinho de Dorothy se chama Totó.

Do palco, por pouco mais de duas horas, transbordou habilidade extrema para reproduzir a complexidade da música do Toto, amplificada pelo alto nível talento dos integrantes com perfeccionismo calculado de maneira quase matemática, mas sem fechar espaço para improvisações e surpresas, como os covers de Little Wing, de Jimi Hendrix, e With a Little Help From My Friends, dos Beatles, mas executada à luz da emblemática versão blues de Joe Cocker.

O concerto brilhante deixou a impressão definitiva de que o Toto merece mais reconhecimento e respeito. Alguns dizem, com desdém, que a banda faz "música de elevador". Mas a verdade é que, nos dias atuais, não há um grupo capaz de conceber canções pop de tamanho requinte.