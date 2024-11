Investimento Direto no País soma US$ 5,717 bi em outubro, mostra BC

A entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 5,717 bilhões em outubro, informou o Banco Central. O resultado ficou acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de US$ 4,850 bilhões. As estimativas iam de US$ 4,070 bilhões a US$ 6,10 bilhões.

A entrada líquida de IDP soma US$ 61,349 bilhões em 2024, até outubro. No acumulado dos últimos 12 meses, o montante é de US$ 66,026 bilhões, equivalente a 3,00% do Produto Interno Bruto (PIB). Em outubro de 2023, a entrada de IDP havia sido de US$ 4,379 bilhões.

O BC espera entrada total de US$ 70 bilhões em IDP em 2024, o equivalente a 3,2% do PIB, segundo o mais recente Relatório Trimestral de Inflação (RTI). Para 2025, a projeção é de que o IDP também some US$ 70 bilhões.

Investimento estrangeiro em ações

Segundo o BC, o investimento estrangeiro em ações brasileiras foi positivo em US$ 395 milhões em outubro. Em igual mês de 2023, o resultado havia sido positivo em US$ 1,160 bilhão.

O investimento líquido em fundos de investimento no Brasil foi positivo em US$ 171 milhões. Em outubro de 2023, havia sido negativo em US$ 603 milhões.

O saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País ficou positivo em US$ 1,148 bilhão. No mesmo mês de 2023, havia somado US$ 1,648 bilhão.

O investimento estrangeiro em ações brasileiras tem saldo negativo de US$ 9,831 bilhões de janeiro a outubro. O investimento em fundos de investimento tem entrada líquida de US$ 1,937 bilhão. O saldo em títulos de renda fixa negociados no País é positivo em US$ 11,852 bilhões.

Taxa de rolagem

A taxa de rolagem de empréstimos de médio e longo prazo captados no exterior ficou em 79% em outubro, informou o Banco Central. Em outubro de 2023, ela era de 133%. Quando abaixo de 100%, a taxa demonstra que as captações de valores foram insuficientes para rolar os compromissos das empresas no período.

A taxa de rolagem dos títulos de longo prazo ficou em 94%, contra 294% no mesmo mês de 2023. A taxa dos empréstimos diretos atingiu 77%, contra 101% em outubro do ano passado.

No acumulado de 2024, até outubro, a taxa de rolagem total ficou em 110%. A taxa dos títulos de longo prazo foi de 186% e a dos empréstimos diretos, de 101%.