Lexa e Ricardo Vianna acompanham crescimento da filha com ultrassom portátil: Momento Sofia

Lexa e Ricardo Vianna estão acompanhando de perto a evolução da gestação de Sofia, sua primeira filha juntos. Através das redes sociais, no último domingo, dia 24, o casal compartilhou o momento em que via a pequena usando um ultrassom portátil.

Na legenda, a cantora escreveu:

Momento Sofia. Amamos ficar olhando nossa pequena pelo nosso ultrassom portátil. Nossa joia, nossa benção de Deus!

Ricardo e Lexa ficaram noivos em fevereiro de 2024, depois de terem iniciado um romance em outubro de 2023. Em outubro, a cantora anunciou que estava esperando a primeira filha do casal. Vale lembrar que Vianna, no entanto, já é pai de uma menina, Cecília, de 9 anos de idade, fruto do relacionamento com a empresária Aline Krykhtine.