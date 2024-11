Neymar Jr. alfineta Fred Bruno após web desenterrar vídeo antigo: Fanfarrão

É eita atrás de vixe! Após internautas desenterrarem uma entrevista que Fred Bruno concedeu a Antonio Tabet em setembro de 2024, Neymar Jr. decidiu dar uma alfinetada no influenciador. No trecho, que viralizou nas redes sociais, o comentarista esportivo faz uma crítica ao comportamento do jogador fora de campo.

- Eu admiro muito o Neymar dentro de campo, mas fora dele, ele tem escolhas questionáveis. Ele tem posicionamentos e não posicionamentos que são questionáveis. Chega época de copa do mundo, não é só quem acompanha futebol que torce. Tem uma galera que torce contra o Neymar. Ele é nosso melhor jogador, quebrou todos os recordes, mas tem escolhas da vida dele, fora do campo, que são ruins, diz Fred.

E parece que Ney só foi tomar conhecimento da fala de Fred agora. Visto que, na seção de comentários da publicação, é possível ver que, apenas no último domingo, dia 24, o jogador se pronunciou.

Esse é um fanfarrão, escreveu ele.

Seguido por um emoji dando risada.