BC da Inglaterra deve ficar vigilante sobre sinais de desaceleração econômica, diz dirigente

A dirigente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Clare Lombardelli, afirmou que o BC do Reino Unido tem de ficar vigilante sobe os sinais de desaceleração econômica. "Há um risco adicional de que a economia do Reino Unido se mostre menos resiliente do que o esperado à restrição monetária e consolidação fiscal em andamento, e ou que haja um possível enfraquecimento da economia global", afirmou a dirigente em discurso preparado para a Conferência dos Observadores do Banco da Inglaterra, nesta segunda-feira, 25, em Londres.

E destacou: "Vimos alguma desaceleração em outros países da Europa e precisamos estar vigilantes, pois o Reino Unido compartilha algumas semelhanças com outras economias europeias."

Lombardelli citou que os índices de gerentes de compras (PMIs, na sigla em inglês) preliminares da semana passada para novembro podem sugerir alguma desaceleração no Reino Unido também, embora a dirigente disse que ainda não se pode chegar a uma conclusão com um único dado.

Mas diante do atrasos na política monetária, seria importante não agir tarde se a economia se movesse nessa direção, observou.

Em contrapartida, a dirigente disse que há alguns sinais de que o processo de desinflação salarial pode estar desacelerando. Lombardelli ponderou que há grande incerteza em torno do mercado de trabalho e desenvolvimentos salariais. "O mercado de trabalho está sujeito a mudanças estruturais e cíclicas. E somos prejudicados pelos desafios da qualidade dos dados, em particular na Pesquisa da Força de Trabalho", disse.