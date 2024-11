Nos EUA, Nabe eleva previsão do PIB de 2024 e 2025; Fed deve cortar taxa em 25 pb em dezembro

No relatório de perspectivas de novembro da Associação Nacional de Economia Empresarial (Nabe, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, as previsões de crescimento econômico para este e o próximo ano ficaram mais altas do que as projeções anteriores. "A previsão atual espera que o Produto Interno Bruto (PIB) ajustado pela inflação aumente 2,7% em 2024 e 2,0% em 2025, em comparação com 2,6% e 1,8% na pesquisa de perspectivas de setembro. Além disso, 44% dos entrevistados agora consideram os riscos em torno das perspectivas como equilibrados, enquanto a maioria dos entrevistados na pesquisa anterior achava que os riscos de queda eram mais prováveis", diz a presidente da Nabe, Emily Kolinski Morris.

As projeções medianas dos painelistas para a inflação global e o deflator de despesas de consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês) - a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) - não sofreram alterações em relação às projeções de setembro.

Segundo a Nabe, a previsão reflete a expectativa de que o Fed reduza a taxa de juros em mais 25 pontos-base (pb) até o final deste ano, deixando a taxa de final de ano inalterada em relação à previsão de setembro.

Os entrevistados esperam outros 100 pontos-base de cortes em 2025.