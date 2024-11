Lula parabeniza Yamandú Orsi por vitória no Uruguai e reforça integração regional

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, parabenizou no domingo, 24, Yamandú Orsi, da Frente Ampla, pela vitória nas eleições presidenciais do Uruguai, segundo projeções. Em mensagem publicada no X (antigo Twitter), Lula destacou o caráter pacífico do pleito e a importância da integração regional.

"Brasil e Uruguai seguirão trabalhando juntos no Mercosul e em outros fóruns pelo desenvolvimento justo e sustentável, pela paz e pela integração regional", afirmou o presidente brasileiro.

Se confirmada, a vitória de Orsi representa o retorno da esquerda ao poder no Uruguai após cinco anos de governo do Partido Nacional, liderado por Luis Alberto Lacalle Pou.

Orsi, de 57 anos, recebeu apoio do ex-presidente José "Pepe" Mujica durante a campanha.

No segundo turno, disputado contra Álvaro Delgado, do Partido Nacional, a Frente Ampla conquistou a maioria dos votos após obter 44% no primeiro turno.

O pleito ocorreu de forma tranquila, com alta participação dos eleitores, e reforçou a tradição democrática do Uruguai.