Populista de direita lidera eleição na Romênia e deve enfrentar primeiro-ministro em 2º turno

O populista de direita Calin Georgescu surpreendeu ao liderar a votação no primeiro turno das eleições presidenciais na Romênia neste domingo. Ele deve enfrentar o atual primeiro-ministro, Marcel Ciolacu, do Partido Social Democrata (PSD), no segundo turno, marcado para 8 de dezembro. Georgescu, que concorreu como independente, obteve cerca de 22% dos votos, enquanto Ciolacu ficou com 20,6%. Outros candidatos, como Elena Lasconi, da União Salve a Romênia (USR), com 17,4%, e George Simion, da Aliança pela Unidade dos Romenos (AUR), com 14,3%, ficaram atrás.

A eleição presidencial na Romênia, país membro da União Europeia e da OTAN, teve 13 candidatos. O presidente, eleito para um mandato de cinco anos, possui influência significativa em segurança nacional, política externa e nomeações judiciais.

Georgescu, de 62 anos, pouco conhecido antes do pleito, foi descrito como um outsider que captou o descontentamento popular. Analistas apontam que sua liderança reflete uma onda de protesto contra os partidos tradicionais, vistos como distantes da realidade dos romenos.

Marcel Ciolacu, segundo colocado, busca convencer os eleitores a apoiar seu plano de reverter a emigração, incentivando cidadãos da vasta diáspora romena a retornar ao país. Outros candidatos, como Lasconi e Simion, também trouxeram temas como corrupção, apoio à Ucrânia e redução de dependência de importações à tona durante a campanha.

A Romênia também realiza eleições parlamentares em 1º de dezembro, que definirão o próximo governo e o primeiro-ministro. O segundo turno presidencial promete consolidar o rumo político do país diante de um cenário de insatisfação popular e instabilidade econômica.