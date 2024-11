Lucas Lima marca duas vezes, Sport bate o Santos e garante retorno

Em um jogo marcado por drama e tensão, o Sport venceu o Santos por 2 a 1 neste domingo e conseguiu garantir o seu retorno à elite do futebol nacional. O triunfo teve Lucas Lima como protagonista. Autor dos dois gols do duelo, ele deixou a partida como o grande nome rubro-negro.

Com um gol em cada tempo, o ex-jogador santista teve um roteiro especial a ser escrito em campo. Para poder ser escalado, o Sport teve que desembolsar R$ 500 mil ao Santos. Dono de apenas um gol em toda a competição, ele afiou a pontaria para ser efetivo justamente no jogo decisivo.

A vaga do Sport se deu pela derrota do Novorizontino para o Goiás em jogo realizado em Goiânia. Com o triunfo do Mirassol sobre a Chapecoense e o empate do Ceará diante do Guarani, a classificação entre os quatro primeiros ficou da seguinte forma: Santos em primeiro com 68, Mirassol em segundo com 67, o Sport em terceiro com 66 e o Ceará com a quarta vaga, com 64.

Quatro times e três vagas para o acesso à elite do Nacional. Essa foi a principal atração que cercou a 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo. E diante de um forte clima de tensão, Sport e Santos entraram em campo com objetivos bem distintos neste confronto derradeiro pela competição

Campeão por antecipação, e "cumprindo tabela" o Santos virou peça chave neste cenário já que o seu confronto era com um dos postulantes a um retorno à Série A. Já Mirassol, Novorizontino, Ceará e Sport entraram em campo atrás da última chance de confirmar a volta à elite do futebol brasileiro.

A Ilha do Retiro viu o Sport pressionar o Santos desde os minutos iniciais. Com as linhas adiantadas e a pressão na saída de bola do rival, o time rubro-negro tentou forçar um erro na área adversária para buscar uma vantagem na partida.

Em campo, o lance mais agudo foi uma chance santista desperdiçada por Miguelito após falha de Dalbert. Mas nos acréscimos da primeira etapa veio o que todo rubro-negro local queria. Fabrício Dominguez foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. O ex-santista Lucas Lima foi para a cobrança e fez 1 a 0 aos 48 do primeiro tempo.

No segundo tempo, o Sport veio mais focado e aumentou a vantagem novamente com Lucas Lima chutando no canto, aos 17 minutos. Um outro pênalti selaria a vitória pernambucana, mas Barletta desperdiçou a cobrança. Logo depois, Wendel Silva descontou para o Santos e aumentou o clima de tensão fazendo 2 a 1. Na base da raça e da determinação, no entanto, o Sport segurou o resultado, venceu o confronto e garantiu o retorno à elite nacional.

FICHA TÉCNICA:

SPORT 2 X 1 SANTOS

SPORT - Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Dalbert (Felipinho); Julián Fernández, Fabrício Dominguez (Fabinho), Lucas Lima (Gustavo Coutinho) e Chrystian (Palácios) Barletta; Titi Ortiz (Wellington Silva) e Lenny Lobato . Técnico: Pepa.

SANTOS - Gabriel Brazão; Hayner (JP Chermont), Luan Peres, Basso e Souza (Rodrigo Ferreira); Tomás Rincón (Lucas Meireles), Diego Pituca, Sandry e Otero; Wendel Silva e Miguelito (Laquintana). Técnico: Leandro Zago (interino).

GOLS - Lucas Lima (pênalti), aos 47 minutos do primeiro tempo. Lucas Lima e aos 17 minutos e Wendel Silva, aos 31 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fabrício Domingues e Julián Fernández(Sport); Hayner, Diego Pituca e Miguelito (Santos).

Juiz - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 24.389 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, em Recife (PE).