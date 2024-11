Namorada de Benício Huck comemora sete meses com filho de Angélica e Luciano Huck: Amor da minha vida

Como as crianças crescem rápido, né? Neste domingo, dia 24, Duda Guerra celebrou o aniversário de sete meses de namoro com Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck.

A influenciadora compartilhou uma foto ao lado do amado, onde os dois aparecem grudadinhos no banco traseiro do carro. Na legenda, ela se derreteu:

Sete meses do lado do amor da minha vida. Viver do seu lado é a melhor coisa do mundo. Te amo.