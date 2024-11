Mais de 2.500 pessoas participam da 7ª Edição do Asas para Isabela

Na manhã deste domingo (24), o Complexo Ayrton Senna, em Ribeirão Pires, foi palco da 7ª edição do "Asas para Isabela", evento que reuniu mais de 2.500 participantes em uma celebração de solidariedade, esporte e cultura. A iniciativa teve como objetivo arrecadar fundos para o tratamento de Isabela Scomparim Sueiro, que realiza a terapia Cuevas Medek Exercises no Chile.

O evento contou com percursos de 2,5 km (caminhada), 5 km e 10 km, abrangendo atletas de diferentes níveis e incentivando a participação comunitária. Antes das provas, os participantes desfrutaram de um aquecimento especial no palco, liderado pelo cantor Tiago Nascimento e pela bateria Swingueira. Quinze minutos antes da largada, um esquenta reuniu os corredores em um momento de preparação coletiva.

Após o término das provas, a programação continuou com série de atrações para todas as idades. A tenda do Complexo Ayrton Senna foi transformada em um espaço vibrante com aulas de dança e zumba, concursos de "Color Looks", sorteios de brindes, apresentações do grupo Swingueira Samba Show e a entrega de premiações e troféus aos participantes. As famílias também puderam aproveitar um espaço infantil, repleto de atividades lúdicas e um camarim temático. Para registrar os momentos especiais, estavam disponíveis uma plataforma 360 graus e uma cabine de fotos.

A mãe de Isabela, Vanessa Sueiro Scomparim, emocionou-se ao relatar a importância do evento: "É indescritível a sensação de ver tanta gente junta por um filho seu. [...] Tem coisas na vida que a gente só faz por um filho. E organizar uma corrida desse tamanho é uma delas. É uma energia que recarrega as nossas baterias. Entregamos o melhor para cada uma das pessoas que saíram de casa para ajudar a Isa."

Entre os corredores, a presença de atletas amadores e famílias inteiras marcou o caráter inclusivo da iniciativa. "Foi minha primeira corrida e saber que estou ajudando uma causa tão especial me deixa muito feliz", declarou Ana Paula Santos, moradora da cidade. Para as crianças, o espaço infantil foi um destaque, proporcionando diversão com pintura facial e brincadeiras interativas.

Além das atividades no local, o evento também contou com a colaboração de empresas e instituições locais que doaram brindes para os sorteios e patrocinaram parte da estrutura do evento. O envolvimento comunitário foi essencial para o sucesso da iniciativa, reforçando o papel da solidariedade como um agente transformador, além da prefeitura da Estância que também colaborou com a atividade.

“O sucesso do evento reforça o compromisso da cidade com iniciativas sociais e culturais que promovem o bem-estar coletivo e a inclusão. Mais do que uma corrida, a 7ª edição do "Asas para Isabela" tornou-se um símbolo de esperança e resiliência, mostrando que, juntos, é possível alcançar grandes conquistas. A arrecadação final será revertida integralmente para o tratamento de Isabela, e a expectativa dos organizadores é que o impacto do evento continue inspirando ações futuras em Ribeirão Pires e além.”, disse o prefeito Guto Volpi.

Plantio de mudas

Uma ação especial marcou a celebração dos 15 anos de Isabela: o plantio de 15 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, incluindo falso-barbatimão, cássia-aleluia, aroeira-mansa, quaresmeira, pata-de-vaca e jacarandá-mimoso. Todas as espécies foram escolhidas por sua importância na polinização e dispersão de sementes, contribuindo para a preservação ambiental. A iniciativa foi coordenada pelo Instituto Acqua em parceria com a Prefeitura de Ribeirão Pires, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e a conscientização ecológica.