Grande ABC tem 996 vagas de emprego nos centros públicos

A semana que antecede o último mês do ano começa com 996 oportunidades de trabalho nos serviços de emprego e renda que são mantidos pelas prefeituras do Grande ABC. São vagas para diversos perfis e destinadas à indústria, comércio e setor de serviços.

São Caetano, com 449, é a cidade da região com a maior oferta. Para consultar, é necessário acessar o site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br) e clicar em Portal do Emprego.

Mauá aparece na sequência com 306 postos. Há oportunidades para operador de máquinas de limpeza, programador de torno CNC, operador de empilhadeira, soldador, pedreiro e serralheiro. A lista completa pode ser consultada em: https://sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas/. Os interessados devem comparecer à Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz. O trabalhador deve estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Santo André tem 61 oportunidades. As vagas podem ser consultadas pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. O acesso ao portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br. Para atendimento presencial, comparecer à Praça IV Centenário, 01 – Centro. Os candidatos estão sujeitos à verificação de perfil profissional e disponibilidade da vaga na data da pesquisa.

Diadema tem 133 vagas disponíveis no Centro Público de Emprego e Renda de Diadema nesta semana. São oportunidades para todos os níveis, incluindo nove de estágio. Destaque para as 15 vagas de atendente e dez vagas de ajudante geral. Para se candidatar, basta cumprir os requisitos e acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/.

Ribeirão Pires oferece 47 vagas nesta semana, com destaque para 30 postos de ajudante geral ou operador de máquinas (PCD). A seleção é realizada no Atende Fácil, localizado na Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro. O horário de funcionamento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 4824-4282.