PM prende mulher e recupera mercadorias furtadas de farmácia em Diadema

Durante patrulhamento tático realizado por Policiais Militares da Força do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, no bairro Inamar, em Diadema, na noite de ontem (23), uma denúncia sobre mercadorias de procedência ilícita levou os agentes a investigarem o caso.

Com o auxílio de moradores da região, uma mulher foi identificada como uma das autoras do furto, com base em imagens do sistema de monitoramento de um estabelecimento comercial. Após ser abordada, a suspeita confessou o crime e revelou o local onde estavam as mercadorias roubadas.

Diante dos fatos, a mulher, juntamente com os itens recuperados, foi encaminhada ao 3º Distrito Policial de Diadema para as devidas providências.