Na reta final, Taylor Swift se emociona em discurso durante show da The Eras Tour no Canadá

Na reta final da sua turnê, Taylor Swift não conteve as lágrimas durante um discurso no show da The Eras Tour que rolou no último sábado, dia 23, em Toronto, no Canadá. Faltando apenas três shows para o fim, a cantora vem surpreendendo e emocionando os fãs.

Depois de mais de 150 apresentações em cinco países diferentes, a loirinha não aguentou ao falar do quão feliz estava e a sua equipe e ao público que esteve com ela por quase dois anos.

No seu tradicional discurso após cantar o hit Champagne Problems, Taylor parou para reconhecer todas as pessoas que auxiliaram no processo da turnê, e que estão por trás de cada detalhe dos shows que dão o que falar.

De pé no palco, a cantora perdeu as palavras em meio as lágrimas.

- Eu nem sei o que estou dizendo, eu só estou um pouco emocionada, desculpe, disse.