Chris Hemsworth compartilha vídeo fazendo falso mortal com o filho e diverte internautas

Mostrando bom humor... Chris Hemsworth mostrou que os talentos não param na atuação na hora de viver o Thor. Ele publicou um vídeo em que ensina o filho a dar um pulo mortal para trás, mas tudo não passa de uma brincadeira, já que ele usou um dublê.

Na legenda, Hemsworth escreveu que curtiu passar a técnica do pulo para o filho:

Só a ensinar ao meu jovem a verdadeira técnica de como virar para trás. Tipo o yoda e skywalker.

Nos comentários, os internautas entraram na brincadeira e falaram que Chris é tão bom no mortal que conseguiu mudar de calças no meio do pulo:

O cara além de virar ele muda a roupa em segundos, só podia ser o Thor mesmo.