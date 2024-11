Virginia Fonseca vai com camiseta de empresa para aniversário de 15 anos de idade e recebe críticas

Eita! No último sábado, dia 23, Virginia Fonseca mostrou que teve um dia muito agitado resolvendo coisas das empresas, mas ainda assim passou no aniversário de 15 anos de idade da filha do motorista contratado da família.

As fotos ao lado da aniversariante causou alvoroço nas redes sociais. Alguns dos internautas elogiaram a influenciadora mãe das Marias, por ir mesmo com o dia cheio.

Mas outros comentaram que Virginia não se importou com a família da aniversariante por ter ido com a camiseta estampada da We Pink. Nos Stories, a influenciadora contou que recebe com frequência os comentários.

- Ps: não estou nem ligando para essa mulher falando da minha roupa, mas postando para vocês verem como existe gente mal amada e sem noção.