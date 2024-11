Kanye West é processado por agressão de ex-modelo do America's Next Top Model

Mais uma polêmica para a conta de Kanye West... Após já ter recebido diversos processos, desta vez o rapper é acusado de agredir a modelo Jenn An, que ficou famosa no America's Next Top Model, durante um vídeo clipe em 2010. Segundo os documentos ao qual a revista Rolling Stone teve acesso, a vítima estava apenas de lingerie fazendo figuração quando foi chamada para a frente e a má situação começou.

Na câmera, o réu West começou a sufocar a autora com uma mão. Ele então envolveu a outra mão em volta do pescoço dela e continuou a estrangulá-la com as duas mãos. Ele então enfiou vários dedos na garganta dela, continuamente os movia para dentro e para fora, e a amordaçou.

De acordo com Jenn, Kanye ficava gritando enquanto colocava os dedos em sua garganta sem o consentimento da modelo:

Isso é arte. Isso é arte f**a. Eu sou como Picasso.

Segundo a modelo, ele a estrangulava de: uma maneira similar a fetiches pornográficos de engasgos/BDSM.

Além de West, a Universal Music também está indiciada como ré no processo por falhar ao investigar a situação. Segundo sua defesa, An sofreu para respirar.

A autora lutou para respirar e sentiu como se tivesse desmaiado temporariamente. Quando o réu West decidiu que havia terminado com a autora, seu rosto estava coberto de saliva e maquiagem borrada.