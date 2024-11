Chances de título do Palmeiras no Brasileirão disparam após liderança

As chances do Palmeiras conquistar novamente o Campeonato Brasileiro aumentaram de forma considerável. O time de Abel Ferreira assumiu a liderança da competição ao superar o Atlético-GO por 1 a 0, no último sábado, 23, no estádio Antônio Accioly.

Além do triunfo, o Palmeiras contou com o tropeço do Botafogo, já que a equipe carioca empatou em 1 a 1 com o Vitória, no Estádio Nilton Santos. A equipe alviverde chegou aos 70 pontos, mesma pontuação do Botafogo. No entanto, o Palmeiras leva vantagem nos critérios de desempate, uma vez que possui mais vitórias do que o adversário carioca.

Faltam, agora, três jogos para cada time até o término do Brasileirão. Na próxima rodada, as equipes se enfrentam em confronto direto, na terça-feira, 26, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Palmeiras tem agora 63,7% de chances de erguer a taça. A probabilidade do Botafogo é de 34%. Antes do início desta rodada, as chances de título do Palmeiras eram de 41,1%. As chances do time carioca eram de 53%.

Além de Palmeiras e Botafogo, três equipes ainda possuem chances matemáticas de ganhar a taça do Campeonato Brasileiro: Fortaleza, Internacional e Flamengo.

Nas duas últimas rodadas do Brasileirão, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro (fora de casa) e o Fluminense (em casa). Já o Botafogo terá pela frente o Internacional (fora de casa) e o São Paulo (em casa).

No ano passado, o Palmeiras ficou com o título do torneio de pontos corridos após conseguir uma arrancada espetacular no segundo turno, contando também com seguidos tropeços do Botafogo na reta final do campeonato.

Chances de título de acordo com a UFMG:

Palmeiras - 63,7%

Botafogo - 34%

Fortaleza - 2%

Internacional - 0,26%

Flamengo - 0,11%