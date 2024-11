Junior Lima recebe apoio da família e canta Evidências em show, em SP

Família mais que unida! No último sábado, dia 23, Junior Lima fez o primeiro show na cidade de São Paulo da nova turnê, Solo Tour. No camarote, os pais, Noely e Xororó, curtiram a apresentação ao lado de Sandy.

Durante o show no Tokio Marine Hall, Junior cantou um dos maiores sucessos do pai com o irmão, Chitãozinho e Xororó. Antes de apresentar Evidências, o irmão de Sandy se declarou para o pai:

Ele foi uma pessoa fundamental, extremamente fundamental, para me fazer sair de um momento bem difícil que eu estava vivendo. Nada mais justo, além de ter aprendido tudo o que eu aprendi com ele, ao longo da minha vida toda. Ele produziu muitos álbuns meus e da minha irmã, me ensinou toda uma base e é uma grande inspiração para mim. Como artista, como compositor, porque sei que estou falando do meu pai, mas ele é um cara muito f**a!