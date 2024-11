Zayn Malik presta homenagem para Liam Payne em primeiro show após a morte

Amizade de anos... No último sábado, dia 23, Zayn Malik fez o primeiro show após adiar o início da turnê pela morte do amigo Liam Payne. No final da apresentação, o ex-vocalista da One Direction relembrou o artista que nos deixou em 16 outubro.

Ao final do show da turnê Stairway to the Sky, em Leeds, na Inglaterra, Zayn deixou uma mensagem relembrando o amigo de One Direction. Em um fundo preto estavam escritas as datas de nascimento e morte de Liam.

Liam Payne 1993-2024. Te amo, mano.

Os dois se mostravam amigos próximos nos anos da boyband, mas após a saída de Malik da One Direction o afastamento dos outros cantores aconteceu.