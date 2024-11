Análise de movimentações, planejamento para a roça... Veja tudo o que rolou em A Fazenda 16 nesta madrugada

Nem mesmo durante a madrugada as coisas se acalmam em A Fazenda 16... Ao longo da noite, Flor, Albert e Fernando Presto ficaram conversando sobre algumas pessoas que ainda não enfrentaram a roça: Gilsão e Sidney Sampaio. O chef de cozinha inclusive acredita que mandar ele para a berlinda outra vez é uma estratégia arriscada dos rivais, já que ele já voltou.

Jogando os nomes de possíveis indicados na roda, Flor contou que não acha que os dois deveriam ir para os cinco restantes sem ir para o julgamento do público.

A verdade é que o Gilsão e o Sidney têm que ir para uma Roça. Eles vão passar o jogo inteiro sem ir para a Roça e vão para o top cinco?

Fernando Presto analisa qual deve ser a jogada do G4, e conta que um dos possíveis indicados está se aproximando de Yuri, Sacha, Gui e Luana:

O que eu estou pensando é assim, se eles não forem em mim, eles vão no Sidney e no Gilsão. Só que eles estão todos de tititi com o Sidney.

Albert concorda e afirma que essa aproximação pode ser uma jogada pensada de Sidney Sampaio. Inclusive mencionando que o ator está conversando mais com a ex-fazendeira e o atual dono do chapéu.

O Sidney não é bobo, ele está trocando bastante com a Luana, com Gui.

A rivalidade de Sidney e Sacha Bali já está mais do que formada, e depois da dinâmica da Hora do Faro, os dois voltaram a se desentender. Desta vez, o filho do cineasta, relembrou quando Sampaio colocou o dedo em sua comida e isso foi o suficiente para eles baterem boca.

Pensando em se livrar dos rivais, no jantar especial do Fazendeiro com os amigos, Gui Vieira contou que já escolheu quem vai indicar direto para a roça desta semana: Fernando.