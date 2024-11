Vereador cobra a Enel por falhas e pede ação do Paço junto

Intermitências no fornecimento de energia elétrica na região do Condomínio Industrial Barão de Mauá mobilizam o vereador Leonardo Alves (PSDB). O parlamentar é autor de requerimento endereçado ao Poder Executivo mauaense para que a gestão do prefeito Marcelo Oliveira (PT) interceda junto à Enel em busca de informações sobre os motivos nas falhas no sistema – e para que a empresa adote medidas imediatas de correção e mitigação.

Segundo o tucano, os picos de energia, assim como a falta dela por diversas horas do dia, têm ocorrido com frequência desde o dia 13, o que “causa transtornos significativos e prejuízos à produção de todas as empresas instaladas no polo, impactando diretamente suas atividades e operações”.

Ainda no documento, Alves faz três perguntas a serem respondidas pela Enel: “quais as causas dessas interrupções de energia; quais ações serão implementadas para minimizar o danos; e quais medidas estão sendo tomadas para solucionar definitivamente esses problemas”.

No documento, datado em 19 de novembro, o vereador justificou que o assunto deve ser tratado com celeridade, haja vista o risco de colapso econômico das empresas afetadas pela falta de energia. “A continuidade desses problemas pode levar a prejuízos ainda mais graves para o desenvolvimento industrial”, explicou Alves.

Procurada, a Enel disse reforçar o “compromisso em atender aos questionamentos apresentados por políticos ou clientes” e afirmou que “sempre que acionada, realiza a apuração dos fatos e retorna com as soluções”.