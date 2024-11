Cozinha Atípica: unindo família e diversidade

Cozinhar pode ser tanto uma tarefa do dia a dia para muitas pessoas, quanto um passatempo para outras. A cozinha é um lugar onde muitos pais passam parte do tempo preparando o café da manhã, almoço ou jantar, mas será que é ambiente para criança? A resposta é… Sim!

Com a proposta de que, além de ensinar receitas variadas, também celebra as diferenças, o programa Cozinha Atípica da artista Manu Pestana, ao lado da filha, Maia, que é autista e adora descobrir os segredos da cozinha, está em produção e tem lançamento marcado para fevereiro de 2025. Elas moram em São Caetano.

No quadro culinário, que terá dois episódios por semana no YouTube, sendo 12 o total da primeira temporada, Maia e Manu recebem uma dupla especial: uma mãe e um filho neurodivergente, a exemplo de Maia. Juntas, elas vão preparar pratos deliciosos e trocar ideias, além de mostrar como a diversidade torna a cozinha um lugar ainda mais interessante.

Manu Pestana, 38 anos, conta que a ideia do programa surgiu do hiperfoco da Maia em cozinha.

Hipefoco é a concentração máxima e duradoura em uma única tarefa. Esta é uma característica das pessoas autistas.

“No ano passado, eu estava produzindo um programa chamado Minha Receita, e daí eu pensei por que não fazer um programa mais curtinho, mostrando um pouco da nossa (dela e da Maia) sinergia, nossas brincadeiras, esse nosso momento de cozinhar entre mãe e filha, além de falar sobre neurodivergências, autismo, TDAH (Transtorno do Deficit de Atenção e Hiperatividade) e poder conversar com outras famílias”, explica.

Ainda segundo a própria Manu, a motivação do Cozinha Atípica é trazer para a realidade um mundo que seja acolhedor para a pequena Maia, falando de criança para criança.

Já Maia, que está no auge dos seus 7 aninhos, declarou o quanto ama estar com a mãe na cozinha. “Gosto de cozinhar, fazemos sempre em casa”. Sobre o prato que mais gosta de preparar, a pequena disse ser “o bolo com granulado colorido” e que está ansiosa para gravar “a receita dos biscoitos”.

Prometendo diversão e informação, no Cozinha Atípica o público poderá ver como Maia e Manu transformam a culinária em um momento familiar, no qual a pequena ajuda a escolher os pratos do dia, inventa novas maneiras de fazer as coisas e mostra que a cozinha pode ser um lugar para todos.

Um sabor mais que especial para uma rotina nem sempre tão valorizada.